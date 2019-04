Polizei beobachtet illegales Rennen in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem illegalen Autorennen in Bielefeld ermittelt die Polizei gegen zwei Autofahrer. In der Nacht auf Mittwoch waren einem Streifenwagen zwei Fahrzeuge aufgefallen, die stadtauswärts rasten, wie die Bielefelder Polizei mitteilte. Vor roten Ampeln und einem Blitzer stoppten die Fahrer zwar immer wieder ab, in der Spitze fuhren die Männer 160 Stundenkilometer schnell - rund 100 mehr als erlaubt. An einer Stelle scherte einer der Fahrer aus und nötigte den anderen zu einer Vollbremsung. Ein Fahrzeug konnte die Polizei stoppen. Der Fahrer stritt ab, Teilnehmer eines Rennens gewesen zu sein. Ermittelt wird jetzt gegen beide Fahrzeughalter.

Von dpa