Überfall nachgestellt: Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Essen (dpa/lnw) - Für einen Videodreh haben zwei Jugendliche in einem Essener Kiosk einen Überfall nachgestellt und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten die maskierten und bewaffneten Jugendliche beobachtet und die Beamten alarmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit vorgehaltener Waffe sicherten die Beamten den Kiosk und stellten die vermeintlichen Räuber, die eine Softairwaffe dabei hatten. Knapp ein Dutzend Polizeifahrzeuge sperrten den Bereich am Dienstagnachmittag für etliche Straßenbahnen, Autos und Fußgänger ab. Verantwortlich für die Drehaufnahmen war laut Polizei ein 29-Jähriger, der einen Film für eine Internet-Videoplattform drehen wollte.

Von dpa