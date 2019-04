Ostermessen in Düsseldorf: Pastor vertritt Stadtdechanten

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der beurlaubte Stadtdechant von Düsseldorf wird in den Ostermessen von Pastor Joachim Decker vertreten. Er werde am Gründonnerstag die Abendmesse um 19.00 Uhr in St. Maximilian feiern, am Karfreitag um 15.00 Uhr ebenfalls in St. Maximilian, die Feier der Osternacht um 21.00 Uhr in St. Lambertus und das Hochamt am Ostersonntag um 10.00 Uhr in St. Maximilian, teilte Decker mit.

Von dpa