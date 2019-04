Madeira-Drama: NRW rechnet nicht mit Opferzahlen über Ostern

Düsseldorf/Rhein-Erft-Kreis/Funchal (dpa/lnw) - Drei Tage nach dem Busunglück auf Madeira haben die Polizei- und Regierungsbehörden in Nordrhein-Westfalen noch keine konkreten Informationen über Opferzahlen aus dem größten Bundesland. Nach Angaben der Polizei standen Reisende aus dem Rhein-Erft-Kreis bei Köln auf der Liste des Busunternehmens. «Wir haben gar keine neuen Erkenntnisse», sagte ein Sprecher der örtlichen Polizeibehörde am Karsamstag. Ungeklärt ist unter anderem, ob sich die aufgelisteten Personen an dem Unglücksabend am vergangenen Mittwoch tatsächlich in dem Bus befanden.

Von dpa