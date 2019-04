Mann bei Unfall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Bornheim (dpa/lnw) - Ein 82-Jähriger ist in Bornheim bei Bonn unter seinen Traktor geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seinen Trecker am Donnerstag auf einem abschüssigen Wirtschaftsweg angehalten. Als er ausstieg, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte abwärts. Der Mann wurde von dem Traktor erfasst und wahrscheinlich überrollt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

Von dpa