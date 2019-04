Tarifverhandlungen für NRW-Einzelhandel ergebnislos vertagt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 700 000 Beschäftigten des nordrhein-westfälischen Einzelhandels ist am Donnerstag ohne Ergebnis vertagt worden. Die Arbeitgeber legten noch kein Angebot vor. Doch könne dies bei der zweiten Verhandlungsrunde am 9. Juni in Düsseldorf geschehen, stellte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen, Peter Achten, in Aussicht.

Von dpa