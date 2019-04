Düsseldorf (dpa/lnw) - Hunderte Friedensaktivisten haben am Karsamstag bei schönstem Sommerwetter die diesjährigen Ostermärsche in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. Zur Hauptkundgebung in Düsseldorf trafen sich laut Polizeiangaben 600 Menschen - die Aktivisten sprachen von etwa 1000.

Von dpa