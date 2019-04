Europawahl: Bischof fordert «Bekenntnis gegen Populismus»

Münster (dpa/lnw) - Der Münsteraner Bischof Felix Genn hat dazu aufgerufen, bei der Europawahl ein Bekenntnis gegen Populismus abzulegen. Europa sei aus der christlichen Wertestruktur heraus entstanden, sagte der katholische Geistliche am Sonntag nach einer Mitteilung des Bistums in seiner Osterpredigt im Dom von Münster. «Da war kein Denken an die Eigenheiten einer bestimmten Nation und auch kein Platz, sich gegenseitig und gegen Fremde abzuschotten», sagte Genn. «Wie notwendig, wenn Christen und Christinnen gerade in diesem Jahr die Europawahl nutzen, um ein Bekenntnis gegen Rassismus, Populismus und falschen Nationalismus zu geben!»

Von dpa