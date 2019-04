Torloses Remis gegen Bochum: Darmstadt trotzdem zufrieden

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem torlosen Unentschieden hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 im Heimspiel gegen den VfL Bochum einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt versäumt. Durch die Niederlage des 1. FC Magdeburg wuchs der Abstand auf den Relegationsrang vier Spieltage vor Schluss dennoch auf komfortable zehn Punkte an, was die Oster-Stimmung bei den Hessen deutlich anhob. «Das Ergebnis von Magdeburg hat den Punkt noch in eine gute Richtung für uns gedreht», sagte Lilien-Coach Dimitrios Grammozis.

Von dpa