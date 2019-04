Ostermärsche gehen mit Zeichen gegen Rechts zu Ende

Die Ursprünge der Bewegung gehen auf die Zeit des Kalten Krieges zurück. In den Hochphasen um 1968 und 1983 demonstrierten in der Bundesrepublik Hunderttausende auf Ostermärschen für Frieden und atomare Abrüstung. Obwohl die Teilnehmerzahlen laut den Initiatoren in den letzten Jahren leicht angestiegen waren, kommen nur noch wenige tausend Menschen zu den Märschen.