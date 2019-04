Bahn investiert in Lärmschutz in NRW für Kritiker zu wenig

Das Problem am Bahn-Programm «Lärmsanierung» sei, dass Schutzmaßnahmen nur an Strecken durchgeführt würden, an denen es «wesentliche bauliche Veränderungen» gebe, kritisierte Kirchhoff . Deshalb fielen zahlreiche Anwohner unsanierter Bestandsstrecken durchs Raster. Dabei sei Lärm fraglos gesundheitsschädlich. «Wenn er zu blutigen Verletzungen führen würde, dann wäre längst mehr passiert», sagte Kirchhoff.

Die Deutsche Bahn will den Zuglärm bis 2020 gegenüber 2008 halbieren. «Wir werden unser Versprechen einlösen», sagte der Lärmschutzbeauftragte der Bahn, Andreas Gehlhaar. Dafür gebe es eine Zwei-Säulen-Strategie: Dazu gehörten Schallschutzmaßnahmen an den Strecken und die Umrüstung der Güterwaggons. Seit 2001 hat die Bahn nach eigenen Angaben in NRW 400 Gleiskilometer lärmsaniert.