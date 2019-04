Scheelen nach Krebserkrankung: «Bin komplett geheilt»

Bei Scheelen war im April 2018 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Er unterzog sich erst einer Chemo- und dann einer Strahlentherapie. Am 30. März hatte er sein Comeback gegeben, eine Woche später erzielte er beim 2:1 gegen den Wuppertaler SV in der 94. Minute den wichtigen Siegtreffer für den Aufstiegskandidaten.

Seine Karriere will Scheelen, der seit 2011 in Oberhausen spielt, gerne fortsetzen: «Am liebsten bei RWO.» Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, wird aber wohl verlängert. «Wir werden uns demnächst mit ihm zusammensetzen», sagte Trainer Mike Terranova der dpa: «Aber ich denke, dass das Formsache sein wird.»