Bonner OB: Total-Umzug nach Berlin würde Unsummen kosten

Inzwischen seien nur noch 33 Prozent der ministeriellen Arbeitsplätze in Bonn, beklagte Sridharan . «Deshalb brauchen wir einen Vertrag mit der Bundesregierung . Dabei geht es darum, Strukturen zu erhalten und zu stärken, die geschaffen wurden, damit Bonn in bestimmten Bereichen weiterhin seine Aufgaben für das ganze Land erfüllen kann.» Die UN-Institutionen, die sich seit dem Wegzug der Bundesregierung in Bonn angesiedelt hätten, seien zum Beispiel auf Ansprechpartner im Umwelt- und im Entwicklungsministerium angewiesen. Eine starke Kompetenzbündelung gebe es auch für die Bereiche Telekommunikation und Cyber-Sicherheit. «Die Bundesregierung hat 25 Jahre lang entsprechend dem Berlin/Bonn-Gesetz diese Politikbereiche in Bonn gestärkt, weil hier die Expertise vorhanden war und ist. Dieses Kompetenzzentrum ohne Not aufs Spiel zu setzen, erscheint nicht effizient.»