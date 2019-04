Moorbrand im Kreis Wesel

Hamminkeln (dpa/lnw) - Aus bisher unbekannten Gründen hat in Hamminkeln (Kreis Wesel) ein Moorstück gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Brandfläche von etwa 200 auf 200 Metern am Rande des Diersfordter Forstes zunächst löschen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Damit hätten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald verhindern können. Indes hielten Nachlöscharbeiten am Morgen noch an. Während der ersten Löscharbeiten am Montagabend mussten umliegende Straßen zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Für eine Brandstiftung gab es zunächst keine Hinweise, wie es von der Polizei hieß.

Von dpa