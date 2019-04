Nach Freitags-Demos: Flugreisen nach Abi auf Prüfstand

Dortmund (dpa/lnw) - In Zeiten der Klimaschutz-Demos «Fridays for Future» sind die nach dem Schulabschluss auch bei vielen nordrhein-westfälischen Schülern beliebten Feier-Flugreisen mancherorts auf den Prüfstand gekommen. Manche Schüler in NRW hinterfragten zunehmend ihr eigenes Konsumverhalten. «Einzelne sind konsequent und verzichten auf Flugreisen. Das könnte sich in die Richtung noch weiterentwickeln», sagte Timon Nikolaou von der nordrhein-westfälischen Landesschülervertretung in Düsseldorf. Eine generelle Auswirkung auf das Flugverhalten sei aber nicht zu beobachten.

Von dpa