Umstrittener Band zum NRW-Tag kostete 4800 Euro

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Broschüre mit 98 Seiten, auf denen nach Zählung der SPD 50 Mal Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gezeigt wird: Nach Kritik hat die Staatskanzlei einen rund 4800 Euro teuren Bildband zum NRW-Tag 2018 in Essen verteidigt. Demnach seien nicht auf sein Wirken hin so viele Bilder mit ihm gezeigt worden, erklärte Laschet in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Opposition im Düsseldorfer Landtag. Tatsächlich hätten so viele Mitwirkende um ein Foto mit dem Regierungschef gebeten. Die Auflage von 2000 Heften habe 4846,56 Euro gekostet und sei in der JVA Geldern gedruckt worden, heißt es in der Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa