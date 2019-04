Mathis Wiesselmann: Stadien keine rechtsfreien Räume

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der Mönchengladbacher Polizeipräsident Mathis Wiesselmann plädiert für harte Maßnahmen, wenn in Fußballstadien diffamierende Banner wie bei der Bundesligabegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig (1:2) gezeigt werden. «Ich würde mir wünschen, dass Fußballspiele nicht angepfiffen werden, solange solche Banner gezeigt werden. Geschäftsinteressen der Fußballliga dürfen nicht vor Anstand gehen. Stadien sind keine rechtsfreien Räume», wurde Wiesselmann am Dienstag in einer Polizeimitteilung zitiert.

Von dpa