Hochzeitsgesellschaft blockiert Kreuzung

In Wuppertal kam es nach Angaben der Behörde am Osterwochenende noch zu zwei weiteren, kleineren Einsätzen wegen ausufernder Hochzeitsfeiern, sagte die Polizeisprecherin auf Anfrage. Auch in Gelsenkirchen stoppten Beamte am Samstag einen türkischen Hochzeitskorso aus 15 Fahrzeugen kurz vor der Abfahrt. «Bei der Überprüfung der Personen fanden die Polizeibeamten zwei Gaspistolen, die sie sicherstellten», berichtete ein Sprecher.