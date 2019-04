Polizei verfolgt Pferde und Esel mit Linienbus

Die alarmierte Polizei habe zunächst zu Fuß versucht, ein Kreuz- und Querlaufen über die Straße zu verhindern. Das habe sich als Fehler erwiesen: Die «recht sportlichen» Beamten seien nicht nachgekommen und daher in den vorbeifahrenden Bus gestiegen, um «zumindest an der tierischen Truppe dranzubleiben», wie es in der Mitteilung hieß.

Weitere Kollegen rückten an und konnten die Tiere in einen Vorgarten treiben. Dort hielten sie die Pferde und den Esel in Schach, bis der Besitzer mit Seilen und Halftern anrückte.