Mutmaßliches Autorennen: Unbeteiligte weiter in Lebensgefahr

Moers (dpa/lnw) - Zwei Tage nach einem mutmaßlichen Autorennen in Moers schwebt eine unbeteiligte Autofahrerin weiter in Lebensgefahr. «Es ist keine Besserung in Sicht», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach einer Zeugin, die vor Ort Erste Hilfe geleistet habe. Die Polizei nahm nach Angaben des Sprechers kurzfristig zwei Menschen fest, ließ sie aber wieder frei. Die Ermittlungen dauerten am Mittwoch an.

Von dpa