Weniger Kinder abhängig von Leistungen für bedürftige Eltern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erstmals seit 2013 ist in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Kinder gesunken, die in Haushalten mit bedürftigen Eltern auf Leistungen der Arbeitsagentur angewiesen sind. Ende 2018 waren rund 566 000 Kinder davon betroffen - gut zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das teilte die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Düsseldorf mit. Dabei gehe es nicht allein um Unterstützung durch Arbeitslosengeld oder Grundsicherung, sondern auch etwa um aufstockende Leistungen für Eltern, die zwar arbeiten, deren Verdienst aber zum Leben nicht reicht.

Von dpa