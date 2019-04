BVB reist erneut in die USA: Wiedersehen mit Trainer Klopp

Zwei Tage später kommt es beim Duell mit dem FC Liverpool in South Bend zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen BVB-Coach Jürgen Klopp . Das erste Fußballspiel in der Geschichte des 77 000 Zuschauer fassenden Notre Dame Stadions wird um 2.00 Uhr deutscher Zeit beginnen. «Natürlich wäre es großartig, wenn beide Teams sich den Fans als Meister ihrer Länder präsentieren könnten», wird Klopp in der BVB-Mitteilung zitiert.

Ursprünglich hatte der BVB in diesem Sommer eine Reise nach Asien geplant. «Die jetzt vereinbarten zwei höchst attraktiven Spiele an faszinierenden Spielorten und gegen so außergewöhnliche Gegner wie ein Spitzenteam der MLS sowie unsere langjährigen Freunde aus Liverpool haben uns zum Umdenken bewogen», sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Die Borussia hatte bereits im Vorjahr die USA bereist und auch ein Spiel gegen Liverpool bestritten. «Ohnehin ist es unsere Philosophie, nach Möglichkeit immer zwei Jahre in Folge denselben Zielmarkt zu bereisen, um so möglichst nachhaltig für die BVB-Fans vor Ort präsent zu sein und Freundschaften genauso wie Partnerschaften mit lokalen Sponsoren zu stärken», kommentierte Cramer.