Kopfhörer im Straßenverkehr: Eine gefährliche Ablenkung

Köln (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium warnt davor, sich mit Kopfhörern im Straßenverkehr zu bewegen. «Wer im Straßenverkehr über Kopf- oder Ohrhörer laut Musik hört oder telefoniert, handelt unverantwortlich, egal ob als Fußgänger, Rad- oder Autofahrer», sagte ein Sprecher des Ministeriums zum Tag gegen Lärm am 24. April. Warnsignale wie hupende Autos oder das Bimmeln der Straßenbahn würden so oft zu spät gehört. Der internationale Aktionstag am Mittwoch soll auf die Ursachen von Lärm und seine Wirkungen aufmerksam machen.

Von dpa