Beamte fanden den 54 Jahre alten Mann in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, nachdem ihn ein Nachbar entdeckt und die Polizei gerufen hatte. Er habe lautstarken Streit und Möbelrücken vernommen, berichtete der Nachbar.

Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Leiche sollte laut Polizeiangaben noch am Mittwoch obduziert werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.