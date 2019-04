Vermutetes Tötungsdelikt: Mann erliegt schweren Verletzungen

Köln (dpa/lnw) - Infolge seiner schweren Verletzungen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann in Köln ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus und haben eine Mordkommission eingerichtet, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Beamten fanden den Mann mit «schwersten Verletzungen» in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht genannt, die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa