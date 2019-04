Medien: Schalke-Profi Bentaleb erneut in U23 versetzt

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 kommt auch vor dem wichtigen Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/ARD und Sky) bei Borussia Dortmund nicht zur Ruhe. Nach Medieninformationen wurde Nabil Bentaleb beim Bundesligisten erneut in die zweite Mannschaft versetzt. Der algerische Fußball-Nationalspieler fehlte am Mittwoch beim Training des vom Abstieg bedrohten Tabellen-15. Er war erst vor knapp zwei Wochen aus der U23 in den Profikader zurückgekehrt. Wie Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild» bestätigte, waren abermals disziplinarische Gründe der Auslöser für die Maßnahme.

