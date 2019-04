Schalke-Profi Bentaleb erneut in U23 versetzt

Gelsenkirchen (dpa) - Nabil Bentaleb hat seinen Ruf als Schalker Problemfall untermauert und vor dem wichtigen Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/ARD und Sky) bei Borussia Dortmund für weitere Unruhe gesorgt. Wie der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist am Mittwoch bestätigte, wurde der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler «von Chef-Trainer Huub Stevens und seinem Trainerteam aufgrund einer erneuten disziplinarischen Verfehlung in das Oberliga-Team versetzt». Nähere Gründe für die Bestrafung des Algeriers, die «bis auf Weiteres» gelten soll, nannte der Club nicht. Nach Informationen der «Bild» soll er einen Sprachkurs geschwänzt haben.