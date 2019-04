Kein Zusammenhang zwischen Brandanschlag und Drogenfund

Essen (dpa/lnw) - Die vergangene Woche in Essen in Brand gesetzten Werbefahrzeuge der AfD und eine gleich nebenan entdeckte große Marihuana-Plantage stehen laut Polizei in keinem Zusammenhang. «Es ist enormer Zufall, dass diese Straftaten so nah nebeneinander verübt worden sind», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatten bislang Unbekannte drei großflächig mit AfD-Europawahlwerbung beklebte Autos in einem Hinterhof angezündet. Die Polizei geht von politisch motivierter, schwerer Brandstiftung aus. Eine konkrete Spur fehle jedoch bislang.

