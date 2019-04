Augsburg will letzten Schritt gegen Bayer machen

Augsburg (dpa) - Vor dem möglicherweise letzten Schritt zum Klassenverbleib setzt Trainer Martin Schmidt beim FC Augsburg auf einen besondere Vorbereitung. «Wir werden uns erst am Spieltag treffen und den Tag kurz und knackig halten, um komplett bereit zu sein. Wir freuen uns auf die Fans und die Stimmung bei Flutlicht», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Nach zwei Siegen in zwei Spielen unter dem neuen Trainer können die Schwaben am Freitag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen die letzten Zweifel am Klassenverbleib ausräumen.

Von dpa