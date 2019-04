Dortmund (dpa/lnw) - Mit Torte, Ständchen und Geschenkkarton hat Orang-Utan Walter im Dortmunder Zoo seinen 30. Geburtstag gefeiert. «Er steht damit jetzt in der Blüte seines Lebens», sagte der Zoologische Assistent Markus Patschke am Mittwoch nach der kleinen Geburtstagsparty für den Affen. Im Zoo können die Orang-Utans durchaus etwa doppelt so alt werden.

Von dpa