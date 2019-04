Minister: Einzelzimmerquote löst keinen Pflege-Notstand aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die seit August 2018 gültige Einzelzimmer-Quote für Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen hat aus Sicht der Landesregierung die Platznot nicht verschärft. Angesichts der langen Übergangsfrist könne die Quote nicht Ursache für regional auftretende Mängel an freien Pflegeplätzen sein, stellte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage fest.

Von dpa