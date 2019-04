Wasserschaden am Theater Duisburg: Oper in Mercatorhalle

Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem Wasserschaden am Theater Duisburg weicht die Deutsche Oper am Rhein mit acht von neun geplanten Vorstellungen in die Mercatorhalle aus. Die Veranstaltungen im Mai sollen konzertant - also ohne Bühnenbild und Kostüme - in der benachbarten Konzerthalle stattfinden, teilte die Oper am Mittwoch mit. Dazu gehörten unter anderem die Premiere der Neuinszenierung von Richard Wagners «Götterdämmerung» am 5. Mai und Verdis Oper «Don Carlos». Der Ballettabend im Mai hingegen müsse abgesagt werden, weil keine passende Ersatzstätte gefunden worden sei. In den großen Saal des Duisburger Theaters passen nach eigenen Angaben 1652 Menschen, die Mercatorhalle habe 1742 Plätze.

Von dpa