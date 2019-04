Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mit 130 Stundenkilometern ist ein Autofahrer durch eine 50er-Zone in Mönchengladbach gerast. Der 36-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Arbeit, als er in eine Laserkontrolle geriet. Den Temposünder erwarteten ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Von dpa