Gezielt gesucht: Land für Wohnungsbau mit Anschluss an Bahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem strukturierten Suchverfahren will das Land bislang ungenutzte Flächen für den Wohnungsbau in der Nähe von Bahnhaltestellen ausfindig machen. Im Rahmen der Initiative «Bauland an der Schiene» seien bislang 2525 Hektar mögliche Flächen im Umkreis von 95 Haltestellen festgestellt worden, berichtete das Bauministerium am Donnerstag in Düsseldorf. Vor einem halben Jahr seien 254 Städte und Gemeinden eingeladen worden, um über Flächenpotenziale zu sprechen. 73 Städte hätten sich bislang gemeldet. 47 Baulandgespräche hätten stattgefunden und weitere seien geplant.

