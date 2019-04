Bielefeld (dpa/lnw) - Eine 82-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 33 südlich von Bielefeld getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, verlor die Frau am Mittwochabend die Kontrolle über ihren Kleinwagen, der in die Leitplanke krachte. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Von dpa