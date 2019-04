Soest (dpa/lnw) - Bei einem Ausflug ist ein Pedelec-Fahrer in Soest von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige war mit acht weiteren Radfahrern unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Zwei Leute aus der Gruppe hatten eine Landstraße am Mittwoch bereits überquert, dann folgte der 67-Jährige.

Von dpa