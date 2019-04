VRR-Chef: Jahrelange Bauphase im Schienennetz steht bevor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fahrgäste in Nordrhein-Westfalen müssen sich nach Ansicht von VRR-Chef Ronald Lünser auf eine jahrelange Bauphase im Schienennetz einstellen. «Es war bitter nötig, dass wieder Milliarden in die Schiene in NRW fließen. Streckenstilllegungen seit der Jahrtausendwende und das Fahren auf Verschleiß haben dazu geführt, dass das System am Limit ist», sagte Lünser, der seit 100 Tagen Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) ist, der «Rheinischen Post» (Donnerstag).

Von dpa