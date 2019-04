Bayer-Trainer Bosz will in Champions League: «Das Höchste»

Leverkusen (dpa/lby) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hat die Hoffnung auf die Qualifikation für die Fußball-Champions-League noch nicht aufgegeben. «Beide Wettbewerbe sind gut. Aber am Ende wollen wir alle das Höchste erreichen», sagte der Niederländer am Tag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player). Leverkusen belegt vier Spieltage vor dem Saisonende Platz sieben, der nach dem Finaleinzug von Bayern München und RB Leipzig im DFB-Pokal für die Europa League reichen würde. Auf den für die Champions League erforderlichen vierten Rang hat Bayer fünf Punkte Rückstand.