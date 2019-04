Afghanische Straftäter aus Südwesten nach Kabul abgeschoben

Kabul/Stuttgart (dpa/lsw) - In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Donnerstagmorgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Unter den 30 abgeschobenen Afghanen befanden sich nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums auch drei Straftäter aus Baden-Württemberg. Die Polizei habe die drei Männer aus dem Südwesten an den Düsseldorfer Flughafen gebracht. Man schiebe derzeit nur bestimmte Gruppen ab, sagte ein Sprecher des Innenministeriums - Straftäter, Identitätsverweigerer und Gefährder.

Von dpa