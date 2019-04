Dortmund im Derby wohl ohne Piszczek: Favre hofft auf Wolf

In Piszczek und Wolf , der in Freiburg in der Vorwoche eine Verletzung des Außenbandes im Sprunggelenk erlitten hat, würden dann beide Spieler fehlen, die normalerweise als Rechtsverteidiger agieren. «Wir würden eine Lösung finden», kündigte Favre an. Diese würde wohl sein, Abwehrchef Manuel Akanji aus dem Zentrum auf die Seite zu ziehen. «Er kann rechts und links spielen», sagte Favre.