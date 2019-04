87 000 Schüler schreiben Ende April Abiturprüfung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am 30. April wird es ernst: Für rund 87 000 Schüler starten in Nordrhein-Westfalen die Abiturprüfungen. Der Großteil werde die Prüfungen an allgemeinbildenden Schule schreiben, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Etwa 14 000 Prüflinge wollen ihr Abitur demnach an Gesamtschulen ablegen, circa 700 an Waldorfschulen. Das erste Fach auf dem Prüfungsplan ist Deutsch. Nach dem 16. Mai geht es mit den mündlichen Prüfungen weiter. Wer es dann geschafft hat, erhält bis zum 6. Juli die Hochschulreife.

Von dpa