Berliner Vize-Regierungschefin für Umzug aller Ministerien

Berlin (dpa/bb) - Berlins Wirtschaftssenatorin und Vize-Regierungschefin Ramona Pop hat die Verlagerung sämtlicher Bundesministerien von Bonn in die Hauptstadt gefordert. «Es ist an der Zeit, das Berlin/Bonn-Gesetz zu überdenken. Die Bundesministerien sollten perspektivisch vollständig nach Berlin verlagert werden», schreibt die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für den «Tagesspiegel» (Freitag).

Von dpa