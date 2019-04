Mutmaßliches Autorennen: Polizei sucht zwei Personen

Am Montagabend sollen sich zwei Fahrer in PS-starken Autos auf einer nach Angaben der Staatsanwaltschaft «schmalen Straße» in Moers am Niederrhein ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden soll dabei nach Zeugenaussagen versucht haben, das andere Fahrzeug zu überholen und auf die Gegenspur gefahren sein. In einer Kreuzung sei es zur Kollision mit dem Kleinwagen der 43-Jährigen gekommen. Die Frau starb am Donnerstag.