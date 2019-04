Langwierige Behinderungen auf der A52 bei Marl

Marl (dpa/lnw) - Autofahrer auf der Autobahn 52 bei Marl müssen ab Montag mit Einschränkungen rechnen. Zwischen Marl-Frentrop und dem Autobahnkreuz Marl-Nord werden 5,8 Kilometer Fahrbahn und acht Brücken saniert, wie Straßen.NRW am Freitag mitteilte. In insgesamt acht Bauphasen werden die Sanierungsarbeiten durchgeführt. Insgesamt dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis Dezember 2020 an. Rund 32 000 Kraftfahrzeuge nutzen laut Straßen.NRW täglich diesen Streckenabschnitt.

Von dpa