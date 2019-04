RWE will nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren

Essen (dpa) - Der Energiekonzern RWE will nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren. «Neue Kohlekraftwerke haben in unserer Zukunftsstrategie keinen Platz mehr», erklärte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Freitag in Essen. Der künftige Fokus von RWE liege auf der Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien.