BVB-Chef Watzke stichelt gegen den Titelrivalen FC Bayern

Barsinghausen (dpa) - Hans-Joachim Watzke hat vor dem Titelendspurt in der Fußball-Bundesliga gegen Spitzenreiter FC Bayern München gestichelt. «70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen», sagte der Geschäftsführer des Tabellenzweiten am Donnerstagabend in Barsinghausen laut «Bild» bei einem als «Kneipengespräch» bezeichneten Talk mit CDU-Politiker Tilman Kuban.

Von dpa