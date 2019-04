«Hochzeits-Blockade»: Polizei richtet Kommission ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Polizei hat nach der «Hochzeits-Blockade» auf der Autobahn 3 bei Ratingen eine eigene Ermittlungskommission (EK) eingerichtet. Die EK «Donut» habe bereits sieben Teilnehmer der Auto-Blockade im Visier, heißt es in einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an den Innenausschuss des Landtags. Drei weitere Personen werden demnach noch gesucht. Laut Reul sollen bald «richterliche Anordnungen» vollstreckt werden. Was genau der Minister damit meint, wollten die Ermittler zunächst nicht verraten.

Von dpa