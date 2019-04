Vogts spricht sich für Rauball als DFB-Präsident aus

Düsseldorf (dpa) - Berti Vogts favorisiert Reinhard Rauball als neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). «Rauball kennt die Strukturen und wäre die optimale Verbindung zwischen Liga und DFB», sagte der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1974 am Freitag der «Rheinischen Post». Vogts sprach sich dafür aus, dass Rauball für «die nächsten zwei bis drei Jahre» die Präsidentschaft übernimmt, «um mit seiner Erfahrung Ruhe in den Verband zu bringen und in dieser Zeit einen neuen Präsidenten aufzubauen».

Von dpa