Hunderte Schüler bei «Fridays for Future»-Demos in NRW

In Münster machten laut Polizei rund 1000 Demonstranten ihrem Unmut Luft. Der Veranstalter zählte etwa 2500 Teilnehmer. In Düsseldorf versammelten sich etwa 400 Aktivisten zu einer Kundgebung unter dem Motto «Die Klimakrise macht keine Ferien!». Auch in Köln, Aachen, Mönchengladbach und Dortmund gab es Veranstaltungen.

Wegen der Osterferien kamen zuletzt weniger Schüler und Studenten zu den Protesten. Am Karfreitag hatten sich etwa 2000 Menschen beteiligt. Auch für den kommenden Freitag plant die Bewegung in NRW eine zentrale Demonstration in Essen. Anlass ist die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE.