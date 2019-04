Großkreutz vor Derby: «Stopft ihnen am Samstag den Mund»

Dortmund (dpa) - Der ehemalige Dortmunder Kevin Großkreutz hat vor dem Revierderby der Borussia am Samstag gegen den FC Schalke 04 (15.30 Uhr/ARD und Sky) eine markante Forderung an den BVB gestellt und dies mit Beleidigungen im Internet begründet. «Männer, stopft ihnen am Samstag den Mund», schrieb der 2014er-Weltmeister bei Instagram: «Ich kann die große Klappe im Internet nicht mehr hören. Überall werde ich markiert und beleidigt von den Affen. Macht se einfach weg.»